Tour de Kärnten: 2. Altstadtkriterium Feldkirchen

, Hauptplatz , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

Hauptplatz , Hauptplatz , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Am Freitag, dem 19. Mai geht es mit dem 2. Feldkirchner Altstadtkriterium los. Daran können Frauen, Männer wie auch Kinder teilnehmen. Die Startgelder für Kinder betragen 3 Euro und 7 Euro für Erwachsene und werden an die Kärntner Kinderkrebshilfe gespendet. Der 1 km lange Rundkurs führt rund um die herrliche Feldkirchner Altstadt. In unterschiedlichen Wertungsklassen fahren die Teilnehmer um tolle Sachpreise und Pokale. Start ist um 17.30 Uhr am Hauptplatz Feldkirchen. Anmeldeschluss ist der 17. Mai, um 24 Uhr.