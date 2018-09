Mitbringsl

05.09.2018, 23:43 Uhr

Was soll ich vom Urlaub mitbringen? Steine, Tiere, Gewand, Muscheln, usw.?meine Geschichte fing so an. Irgendwann hab ich mir einen Hut gekauft, der dann zuhause herum lag. dann war ich wieder mal unterwegs und überlegte was ich mitbringen sollte, suchen ohne Ende, bis ich zufällig auf etwas gestoßen bin. Pins! Klein, steht nicht rum, passt auf meinen Hut, und erzählt von überall eine Geschichte. Zurzeit bringen mir auch Freunde aus deren Urlaub einen Pin mit, der auch seine eigene Urlaubsreise erzählt. Ob Amsterdam, Barcelona, Real Madrid , Schalke 04, Vinci, oder Sagrada Familia, Turin, Dublin, Hard Rock Cafe Mallorca,. Zum heutigen Tag sind es 157 Stück. und jeden einzeln kenn ich persönlich.Das schöne daran, das auch Freunde aus dem Urlaub kommen und mir einen Pin übergeben der aus Amerika, Russland oder anderswo herkommt und einiges zu erzählen weis.Jeder Pin ist mir ans Herz gewachsen und ich freue über jeden Pin.