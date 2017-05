"Reden wir über Wirtschaft!"

02.05.2017, 11:59 Uhr



Synergien nutzen

"Ich denke, dass sich die Unternehmerinnen und Unternehmer mehr vernetzen sollten, um voneinander profitieren zu können", glaubt der Bezirksvorsitzende der Jungen Wirtschaft Lukas Bürger. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass es bei uns sehr viele interessante Betriebe gibt, die auch großartige Produkte oder Leistungen anzubieten haben. Oft fehlt einfach nur die Kommunikation." Er hofft, dass durch regelmäßige Treffen ein verstärkter Austausch zwischen den Wirtschaftstreibenden stattfindet.

Aufklärung & Gespräch

Termine für die Wirtschaftsstammtische

"Gemeinsam kann man sich dann an größere Projekte wagen und Synergien nutzen", so Bürger. Bei jeder Zusammenkunft wird auch in diesem Jahr wieder ein Experte anwesend sein, der zu aktuellen Fragen Stellung beziehen kann. „Gerade wenn es um Themen wie Patente, Förderungen oder Ähnliches geht, herrscht große Unsicherheit. In simplen Gesprächen soll Aufklärung betrieben werden."Um Anmeldung wird gebeten: Wirtschaftskammer Feldkirchen, Tel. 059 090 4531, claudia.prodinger@wkk.or.atMittwoch, 24. Mai 2017: SVA - Das Optimum rausholenFranz Ahm, Vorsitzender SVA LandesausschussDonnerstag, 22. Juni 2017: Das erste Mal – Marktplatz Europa und die weite Welt erobern Nadisa Biserovic, WKO Exportoffensive