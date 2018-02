09.02.2018, 04:41 Uhr

Heiße Modeshow 2018/19 lässt den Winter hintenan

Bergheim bei Salzburg: brandboxx Salzburg | Exclusive "Fashion Premiere" in der Brandboxx zeigt sowohl modischen Overview Herbst/Winter 2018/19 als auch Dessous&Bademoden und erwärmt somit die Herzen der ZuseherInnen trotz momentan tiefen Temperaturen. Let's style up our lives! Das Motto "Zurück in die Zukunft" der aktuellen Messe betont damit das Crossover von Tradition und Futuristischem. Freuen wir uns also auf Neues im Altbewährtem. Natürlichkeit, neue Symbiosen zwischen schwarzem Leder und feurigem Rot, weißem Spitzentraum für Bräute, die's nicht lassen können , Eisblau und Silver(gold) bleiben im Trend. Die Jahreszeit ist floral, ob kalt oder heiß. Palazzo-Hose alias Marlene Dietrich-Hose bleibt,vorausgesetzt Oberteil wird in Hosenbund gesteckt oder endet oberhalb. Die megastylischen fluffigen Daunenjacken erreichen eine Länge ab der sich die Gynäkologen über vermehrten Zulauf nicht mehr freuen können. Leoprints im Sommer-dosiert eingesetzt -bleiben wie modische Nieten(applikationen) top. Die Farbe 'Petrol ' ein Geheimtip. Eventuelle Adaptionen folgen nach Wichtigkeit!? im Laufe des Frühlings.

Gefällt mir