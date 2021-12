GROSS-ENZERSDORF. „Ein großes Dankeschön an alle Groß-Enzersdorfer, die uns unterstützt haben! Wir sind dankbar und voller Freude über die unglaubliche und großartige Beteiligung. Wieder ein Beweis, dass in Groß-Enzerdorf das Füreinander ganz groß geschrieben wird“, freut sich Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec über die hohe Spendenbereitschaft der Einwohner. Am 13. Dezember durfte die Bürgermeisterin mit Ihren Mitarbeitern 90 Geschenkspakete an Christian Kaider vom Samariterbund Niederösterreich übergeben. Das Team der Stadtgemeinde hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Aktion „Team Christkind“ des Samariterbund zu unterstützen und dazu aufgerufen, Geschenke für bedürftige Kinder in Österreich zu sammeln und diese im Rathaus abzugeben. Kaider, der noch bis Weihnachten täglich für die Aktion Team Christkind unterwegs ist, berichtete von 1500 Paketen, die allein in Niederösterreich für die Aktion gesammelt werden konnten.