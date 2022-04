Um angehenden Lehrlingen die Welt der Technik greifbar nahe zu bringen, initiierte Alstom gemeinsam mit dem WIFI-NÖ einen Schnuppertag in der Alstom-Produktionsstätte in Wien Donaustadt. Dabei hatten Jugendliche die einmalige Chance, den Betrieb des Straßenbahnherstellers Alstom kennenzulernen und Fragen sowohl an Geschäftsführer Kristian Berthel als auch Mitarbeiter:innen der Produktion zu richten.

WIEN/GÄNSERNDORF. „Es war mir eine große Freude so interessierte Jugendliche durch unser Alstom-Werk führen zu dürfen und ihnen dadurch Einblicke in unseren technischen Arbeitsbereich gewähren zu können. Das frühzeitige Erkennen von persönlichen Begabungen ist entscheidend für eine freudvolle Berufswahl“, so Berthel.

Kooperation mit Blick in die Zukunft

Die überbetriebliche Lehrlingsausbildung (ÜBA)des WIFI-NÖ stellt das größte Lehrlingsausbildungsnetz in Niederösterreich dar. Dabei wird das Hauptziel verfolgt, Fähigkeiten und Talente der jungen Menschen im Rahmen der ÜBA herauszuarbeiten und zu stärken. WIFI-Trainer:innen begleiten Lehrstellensuchende auf ihrem Weg zu ihrem optimalen Lehrberuf unter Rücksichtnahme ihrer persönlichen Stärken. „Wir freuen uns sehr, ALSTOM als Kooperationspartner gewonnen zu haben und Jugendlichen dadurch die Chance zu geben ein klares Bild der Praxis zu gewinnen!“ so Verena Bauer, überbetriebliche Standortleiterin des WIFI Gänserndorf.

Über WIFI

Das WIFI (Wirtschaftsförderinstitut) ist in Österreich der Inbegriff für berufliche Aus- und Weiterbildung. Die Wirtschaft wird durch das WIFI mit jenem Know-how versorgt, das in der Praxis relevant ist.

Als größte österreichische Fortbildungsstätte für Erwachsene hat das WIFI den Wunsch und das Ziel, engagierten Menschen möglichst vielfältige Entfaltungsräume anzubieten. Denn: Wissen schafft Handlungsalternativen - sowohl in privater als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

Über ALSTOM

ALSTOM S.A. ist ein französischer börsennotierter Konzern, der eine führende Stellung im Transportbereich einnimmt (überwiegend in der Herstellung von Schienenfahrzeugen und -systemen). Seit der Übernahme von Bombardier Transportation im Jänner 2021 ist ALSTOM das zweitgrößte Unternehmen der Bahntechnik weltweit.