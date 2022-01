ORTH. Donauquerende Hochspannungsleitungen werden zukünftig vogelsicher. Die Donau im Bereich des Nationalpark Donau-Auen ist eines der wichtigsten Überwinterungsgebiete für Wasservögel in Österreich. Tausende Enten, Gänse und Möwen kommen jetzt in der kalten Jahreszeit aus dem hohen Norden zu uns.

Fähnchen für den Vogelschutz

Im Herbst herrschen oft schlechte Wetter- und Sichtbedingungen. In der Dämmerung und bei Nebel sind Stromleitungen auch für Vögel schwer zu erkennen. So kollidieren jedes Jahr zahlreiche Vögel mit den flussquerenden Stromleitungen – meist mit tödlichem Ausgang wie die Initiative Danube Free Sky aufgezeigt hat. Die ÖBB haben nun Schutzmaßnahmen gesetzt: Auf der donauquerenden Bahnstromleitung zwischen Schönau und Fischamend wurden Vogelschutzfähnchen montiert. In schwindelerregender Höhe wurden Fähnchen montiert, deren kontrastreiche Lamellen sich im Wind bewegen. Auch bei schlechten Sichtbedingungen können nun Ente, Kormoran & Co dieses potenzielle Hindernis erkennen und der Gefahr ausweichen.

Das LIFE Danube Free Sky Projekt ist ein Beispiel für die transnationale Zusammenarbeit.Während der fünfjährigen Projektlaufzeit arbeiten 15 Partner aus sieben Ländern eng zusammen, um Schutzmaßnahmen für Vögel an Stromleitungen zu entwickeln und umzusetzen. Alle Informationen zu dem EU-Projekt: www.danubefreesky.eu.