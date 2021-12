Das Jahr 2021 neigt sich mit großen Schritten dem Ende zu. Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Viele tolle Geschichten, interessante Persönlichkeiten und hier und da kleine "Aufreger" waren mit dabei. Mit dem Beginn eines neuen Jahres machen sich viele gerne Jahresvorsätze. Welche Ziele sich das Team der Woche Gailtal und des Gailtaler Lebens gesetzt hat, lesen Sie im Anschluss.

Peter Lamprecht (Geschäftsstellenleiter): "Was für ein Jahr … 2021 ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Darum werde ich jetzt die letzten Tage im Jahr ruhig angehen lassen, mir Zeit für meine Familie nehmen und den Rest des Jahres nicht an Redaktion, Kunden, Umsatz, Ziele usw. denken. Zum x-ten Mal werde ich mir mit einem guten Glaserl Rotwein wieder ,Tatsächlich Liebe‘ ansehen und es Silvester so richtig krachen lassen. Mein Vorsatz für 2022 ist, endlich Corona zu vergessen, wieder richtig Urlaub zu machen und ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen – also einfach glücklich sein."

Katharina Pollan (Redaktion): "Prinzipiell mache ich mir keine Vorsätze für das neue Jahr, denn ich bin nicht gar so konsequent im Einhalten. Was ich mir allerdings schon vornehme ist, wieder regelmäßiger ins Fitnessstudio zu gehen. Das hab ich zu Jahresschluss doch schon ganz gut hinbekommen. Ich esse eh schon sehr wenig Fleisch, aber ich möchte versuchen mindestens vier Tage in der Woche vegetarisch zu essen. Hoffentlich bin ich heuer strenger mit mir selbst."

Julia Koch (Redaktion): "Dieses doch sehr spektakuläre Jahr neigt sich endlich dem Ende zu. Zeit, sich wieder neue Jahresvorsätze für das kommenden Jahr 2022 zu überlegen. Ich muss wohl ganz ehrlich sein: Ich mache mir nie Jahresvorsätze. Na klar möchte auch ich im kommenden Jahr einiges erreichen, dennoch bin ich der Meinung, dass es dafür kein neues Jahr braucht, sondern einfach nur sehr viel Willenskraft. Daher ist mein Ziel für das Jahr 2022 einfach glücklich sein."

Stefan Pernul (Kundenbetreuung): "Ich selbst halte nicht viel von Jahresvorsätzen. Die meisten halten ihren neuen Lebensstil gerade mal zwei Wochen durch und fallen danach wieder in alte Muster zurück. Nicht falsch verstehen – ich finde es sehr beeindruckend, wenn man Jahresvorsätze hat und diese auch durchzieht. Ich bin der Meinung, dass man für Veränderungen nicht auf ein neues Jahr warten sollte, sondern einfach gleich damit beginnt. Wenn man selbst nicht bereit ist, etwas zu ändern, wird auch das neue Jahr nichts daran ändern. Daher ist mein Jahresvorsatz für 2022 ganz einfach: Auf mein Herz hören und das Beste aus dem machen, was das neue Jahr bringt."

Victoria Rahsl (Grafik): "Alle Jahre wieder werden unzählige Vorsätze geschmiedet, die man im Endeffekt liebend gerne auf das nächste Jahr verschiebt. Auch ich bin niemand, der sich zu Jahresbeginn seine Vorsätze überlegt. Stattdessen bin ich das ganze Jahr über bemüht, meinen persönlichen Grundsätzen treu zu bleiben und immer wieder an mir zu arbeiten. Ich möchte mich auch im kommenden Jahr stark für die LGBTQIA+ Community einsetzen, weiterhin versuchen der Umwelt nicht allzu sehr zu schaden und auch zukünftig regionale und lokale Betriebe zu unterstützen. Auch im Jahr 2022 möchte ich versuchen jeden Tag zu genießen und stets hilfsbereit zu sein. Das sind meine Grundsätze, die ich auch im neuen Jahr fleißig weiterverfolgen werde."