Die Gailtaler Gemeinden blicken auf ein Jahr voller Hürden zurück. Für 2022 steht einiges am Plan.



GAILTAL. Ein sehr herausforderndes Jahr für die Gailtaler Gemeinden hat sich dem Ende zugeneigt. Die schwierige Situation hat die Bürgermeister vor einige Hürden gestellt. Trotzdem konnten zahlreiche Projekte in die Tat umgesetzt werden. Auch für 2022 steht wieder einiges auf der „To-do-Liste“ der Gemeinden.

Gemeinde Gitschtal



Auch das Gitschtal kann auf ein gelungenes Jahr 2021 zurückblicken. Es wurde wieder einiges im Bereich der „Familien- und Kinderfreundlichkeit“ umgesetzt. Im Freischwimmbad wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt und eine neue Rutsche, die sehr gut angenommen wurde, angeschafft. „Ein öffentlicher Spielpatz wurde von der Gemeinde Gitschtal gemeinsam mit dem JUFA Hotel umgesetzt und maßgeblich durch Fördermittel der LEADER-Region Hermagor sowie vom Land Kärnten finanziert“, so Bürgermeister Christian Müller. Ein weiteres Projekt war das Baulandmodell Jadersdorf. Es wurden bereits die ersten Baugründe vergeben und ein weiteres Baulandmodell in Weißbriach wurde bereits mit einem Grundeigentümer in Angriff genommen. Auch im Bereich des Glasfaserausbaus wurden "Connect"-Programme umgesetzt und die Volksschule und der Kindergarten bereits ans Glasfaser angeschlossen. Für das kommende Jahr werden die Planungen für das neue Bildungszentrum weiterhin verfolgt. Ein kommunales Straßensanierungsprogramm, die Blackout-Vorsorge sowie eine Photovoltaikanlage sind auf der „To-do-Liste“ der Gemeinde zu finden.

Marktgemeinde Kirchbach



Auch Bürgermeister Markus Salcher kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken: „Das Jahr war für mich als neuer Bürgermeister ein sehr vielseitiges, in dem wir mit guter Zusammenarbeit, gemeinsam mit einstimmigen Beschlüssen, viel für unsere Marktgemeinde Kirchbach bewegen konnten.“ Unter anderem konnten im Jahr 2021 Teilsanierungen der Volksschule Gundersheim vorgenommen werden, die Forststraße konnte eröffnet werden, eine neue Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr Reisach gekauft werden sowie die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Generationenparkt beim Schwimmbach in Kirchbach. Auch für das Jahr 2022 stehen schon einige Projekte auf der Liste. In Planung ist ein weiteres, für die Bürger wichtiges Förderpaket für die „Ölkesselfreie Gemeinde Kirchbach“. Man möchte weiterhin die Bevölkerung beim Umstieg auf alternative Energien unterstützen. Weiters sind auch Investitionen in die Sicherheit durch die Sanierung des Brandschutzbehälters in Reisach sowie Anschaffungen für die Feuerwehren, Straßensanierungen geplant. Auch weitere Investitionen als Familien- und kinderfreundliche Gemeinde stehen auf dem Plan.

Gemeinde Dellach/Gail



Die Gemeinde Dellach/Gail blickt auf ein herausforderndes Jahr, geprägt von der derzeitigen Corona-Situation, zurück. Im Laufe des Jahres mussten immer wieder neue Maßnahmen gesetzt werden um die Bürger bestmöglich zu schützen. Das hat der Gemeinde auch einen finanziellen Schlag gegeben. „Natürlich haben wir für die schwierige Zeit Unterstützung bekommen, dennoch sehe ich für Zukunftsprojekte nicht sehr viel Licht“, so Bürgermeister Johannes Lenzhofer. Trotzdem konnten im Jahr 2021 einige Projekte umgesetzt werden. Unter anderem hat sich die Gemeinde gemeinsam mit den Feuerwehren auf das Szenario „Blackout“ vorbereitet. Es wurden für die Bevölkerung ein Zivilschutzraum sowie Anschlüsse für die Notstromversorgung eingerichtet. Ein besonderes Highlight war die Errichtung einer Schieß- und Sporthalle in St. Daniel gemeinsam mit einem privaten Investor. Derzeit wird die Halle fertiggestellt und sollte heuer geöffnet werden. Für das Jahr 2022 möchte man zuerst den Jahresabschluss abwarten um zu sehen, wie viel Budget nun wirklich zur Verfügung steht. „Große Projekte werden im Jahr 2022 keinen Platz finden“, erklärt der Bürgermeister.