Seit Dezember letzten Jahres ist Hannes Pock der neue Inspektionskommandant in Hermagor. Im Gespräch über die neue Aufgabe, seinen Weg zur Polizei und die Herausforderungen der Zukunft.



Einem Zufall ist es geschuldet, dass Hannes Pock seinen Dienst bei der Polizei antrat – eine Fügung, die er heute absolut nicht bereut. Im Dezember vergangenen Jahres wurde er zum neuen Inspektionskommandant der Polizeidienststelle (PI) in Hermagor ernannt. In seine neue und verantwortungsvolle Rolle hat er sich schnell eingelebt. Schon seit 2016 ist der sympathische Gailtaler auf der PI in Hermagor tätig. Daher war die Umstellung in seiner Funktion als der neue Inspektionskommandant nicht allzu schwierig. „Man kennt die Abläufe auf der Polizeiinspektion und natürlich auch seine Kollegen sehr gut. Das hat das Ganze leichter gemacht“, erzählt Hannes über die erste Zeit in seiner neuen Position.

Vielfältige Arbeit



Das Aufgabengebiet eines Inspektionskommandanten ist durchaus vielseitig: So hat der erfahrene Polizist nun die Dienstfachaufsicht über die Kollegen der Dienststelle. Außerdem gilt es, Abrechnungen und diverse Weiterleitungen zu machen, die Vertretung der Dienststelle nach außen sowie Kontaktaufnahme mit der Sicherheitsbehörde oder der Bezirkshauptmannschaft Hermagor und noch vieles mehr. Außendienste gehören ebenfalls noch zu den täglichen Aufgaben von Hannes, auch wenn das nicht mehr so oft vorkommt wie früher. Als Inspektionskommandant ist er „Chef“ von 30 Exekutivbeamten und einem Verwaltungsbediensteten.

Sein Weg zur Polizei



Den Polizeiberuf strebte Hannes nicht sofort an: „Das hat sich irgendwie ergeben.“ 1993 bewarb er sich bei der Polizei und schloss den Aufnahmetest erfolgreich ab. „Zuvor war ich als Arbeitsvorbereiter in Feldkirchen tätig. Leider gingen dann die Aufträge zurück, weshalb ich abgebaut wurde. Einen Tag später wurde ich bei der Polizei einberufen. Eine glückliche Fügung für mich, die sich absolut nicht falsch ergeben hat. Ich bin sehr gerne Polizist“, erinnert sich Hannes. Wie wird man Inspektionskommandant? Hannes erklärt: „Zuerst muss man die Grundausbildung bei der Polizei abschließen. Nach rund sechs Jahren im Außendienst kann man die Dienstführerprüfung machen. Ist dann eine freie Inspektionskommandantenstelle ausgeschrieben, kann man sich darauf bewerben.“

Ausgleich zum Beruf



Welche Themen die Polizeibeamten in Zukunft vermehrt beschäftigen werden, ist aktuell nicht klar. Nur eines steht jetzt schon fest: der Kampf gegen die Internetbetrügerei, also Cybercrime, wird härter. „Da gibt es eine jährliche Zunahme von 20 Prozent. Die Betrüger werden immer kreativer und haben die besten Ideen, wie sie an Geld kommen. Bei Cybercrime handelt es sich nämlich um ein internationales Problem. Die Gelder gehen da quer durch Europa. Das wird noch eine sehr große Herausforderung für uns alle werden“, weiß Hannes. Seinen Ausgleich zum Job findet der Vater zweier Töchter beim Radfahren und in der Gartenarbeit. „Da gibt es immer etwas zu tun“, schmunzelt er.

Entweder

Foto Hannes Pock 1: Seit Dezember 2021 ist er der neue Inspektionskommandant: Hannes Pock ist mit Leib und Seele Polizist.

Fotocredit: RegionalMedien