Ein turbulentes Jahr still ausklingen lassen.

Die Hermagorer Bodenalm ist ein echter Geheimtipp im Winter. Still und einsam liegt sie inmitten einer prächtigen Winterkulisse. Im Schatten des hohen Gipfel des Spitzegel lädt sie zum Verweilen ein.

Auch die Fischeralm und Tscherniheim liegen unter einer dicken Schneedecke.

Eine ideale Tour mit Schneeschuhen.

Von der angekündigten Wärme spürt man hier nicht viel. Hier herrscht tiefster Winter. Einfach herrlich.

Dem Trubel und dem Nebel der Stadt entfliehen und zur Ruhe kommen. Das Leben kann so einfach sein.