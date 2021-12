Die Herz-Jesu-Pfarre hat auch in diesem Jahr ihr Angebot am Heiligen Abend ausgeweitet.

GMÜND. In diesem Jahr wird es am 24. Dezember in der Herz-Jesu-Kirche zwei Kindermetten um 15 Uhr und um 16:30 Uhr geben, zu denen eine Anmeldung unbedingt erforderlich ist. Bei den Kindermetten stehen nur eine beschränkte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung. Für die Christmette um 22 Uhr ist keine Anmeldung notwendig. Reservierungen sind ausschließlich online auf der Website www.herz-jesu.gmuend.at oder am Sonntag vor Weihnachten nach dem 9:30-Uhr-Gottesdienst im Kirchenvorraum möglich. Telefonische Reservierungen sind nicht möglich. Alle anderen Gottesdienste zu den Feiertagen finden wie gewohnt ohne Anmeldung statt.

Zum Anmeldeformular für die Kindermetten (15:00 Uhr & 16:30 Uhr): https://reservation.ticketleo.com/event/21319/kindermetten-2021