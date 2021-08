Das Lichtfestival "Blockheide Leuchtet" findet von 19. bis 22. August 2021 statt.

GMÜND. Seit 2018 passiert an vier Tagen im Jahr etwas ganz Besonderes im Naturpark Blockheide: Das etablierte, internationale Lichtfestival "Blockheide Leuchtet" spielt sich auf einem mehreren Hektar großen Areal zwischen Granitrestlingen und Pflanzen ab und öffnet dabei Räume für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst.

Die natürliche Kulisse bietet den Rahmen für Kunstwerke, Lichtinstallationen und Projektionen nationaler und internationaler Künstler, welche mit der Natur verschmelzen und in diese achtsam eingebettet sind. Es kommen auch außergewöhnliche Konzerte zur Aufführung. Musiker mit akustischen, teilweise ungewöhnlichen, Instrumenten nutzen die Natur als ihre Bühne, um Klangwelten zu schaffen und die Besucher noch tiefer in diese audiovisuelle Erlebnisreise mitzunehmen. Dazwischen bewegen sich besondere Leuchtgestalten und Fantasiewesen, unterstützt von mystischen Farb- und Nebelstimmungen. Das Lagerfeuer lädt ein, dem Geschichtenerzähler zu lauschen.

Online Ticket-Verkauf



Aufgrund der Covid-19 Situation ist das Festival täglich ab 20 Uhr für eine limitierte Anzahl an Besuchern zugänglich - mit Erlaubnis der Bezirkshauptmannschaft Gmünd dürfen 750 Besucher pro Abend das magische Ereignis erleben. Es wird daher dringend empfohlen, sich Karten im Vorverkauf zu sichern. Tickets können online bestellt werden unter: www.blockheide‐leuchtet.at

Programm 2021

Lichtinstallationen & Projektionen:

Circus Lumineszenz (AT)

Markus Anders (AT)

Reinhard Pölzl (AT)

Filip Borelli Explorations (HR)

Sofia Ivarsson (SE)

Flowers of Life (FI)

Tobias Schermann (AT)

Danijel Šivinjski (HR)

Paracetamol (AT)

Rahmenprogramm 19. und 20. August:

Silke Strahl (Saxofon // CH)

Pert Vrba (Trompete // CZ)

Christian Amín Várkonyi (Handpan // AT)

Märchenerzähler am Lagerfeuer:

Margarete Wenzel (AT)

Lichtjonglage:

Andreas Schagerl (Daidalos // AT)

Nina Schodi (Daidalos // AT)

Leuchtende Wesen:

Livia Fuchs (AT)

Christian Foster (AT)

Aerials:

Natalia Kopielska (PL)



Rahmenprogramm 21. und 22. August:

Sara Oswald (Violoncello // CH)

Ian Mikyska (Hurdy Gurdy u.a. // CZ)

Jan Tomšič (Guitar // SLO)

Märchenerzähler am Lagerfeuer:

Christopher Robin Goepfert (IT)

Lichtjonglage:

Andreas Schagerl (Daidalos // AT)

Nina Schodi (Daidalos // AT)

Leuchtende Wesen:

Livia Fuchs (AT)

Christian Foster (AT)

Aerial:

Natalia Kopielska (PL)