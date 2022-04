Nach einer zweijährigen Pause konnte das Steyr Center in Gmünd endlich wieder eine Hausmesse am 2. und 3. April veranstalten.

GMÜND. "Es freut uns besonders, dass nach diesen schwierigen Zeiten das Interesse größer ist als je zuvor", so Geschäftsführer Willibald Fuchs über die gut besuchte Hausmesse im Steyr Center. Gäste der Hausmesse konnten am Ausstellungsplatz in der Albrechtser Straße, gleich neben der B41, sowie in der Ausstellungshalle landwirtschaftliche Maschinen und Traktoren verschiedener Marken besichtigen. Danach hatten die Gäste noch Gelegenheit für das ein oder andere Gespräch mit anwesenden Bekannten und den Vertretern der Maschinen bei Getränken, die aufs Haus gingen. Auch für die kleinsten Besucher wurde gesorgt - diese hatten während der Besichtigungstour der Eltern in der eigens aufgestellten Hüpfburg ihren Spaß.

"Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung und wir konnten trotz Lieferschwierigkeiten, von denen wir wie so viele Branchen ebenfalls betroffen sind, eine sehr umfangreiche und, wie ich denke für die Besucher und Besucherinnen interessante, Ausstellung an Neu- und Gebrauchtmaschinen organisieren", freut sich Willibald Fuchs.