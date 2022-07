Das Mobilitätsfest Litschau fand heuer unter dem Motto "Mobilität zum Anfassen und Ausprobieren" statt. Im Zeichen der Jubiläen 122 Jahre Waldviertler Schmalspurbahn sowie 100 Jahre Niederösterreich erhielten die Gäste einen umfangreichen Einblick in die Vielfalt der Mobilität.

LITSCHAU. "Es ist wichtig, den Bürgern verschiedene Mobilitätsformen näher zu bringen. Dafür ist das Mobilitätsfest eine optimale Gelegenheit", betonte Bürgermeister Rainer Hirschmann. Organisiert wurde das Mobilitätsfest Litschau von der Stadtgemeinde und dem Mobilitätsmanagement Waldviertel der NÖ. Regional.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko hielt dazu fest: "Viele Niederösterreicher greifen schon jetzt auf verschiedene Mobilitätsarten in ihrem Alltag zurück. Mobilitätsfeste als bewusstseinsbildende Aktionen bieten sich an, damit noch mehr Menschen umweltfreundliche Verkehrsmittel für ihr persönliches Mobilitätsverhalten in Erwägung ziehen. Hier können wir Angebote sichtbar machen sowie zum Anfassen und Ausprobieren bereitstellen."

Vielfältiges Programm

Das ganztägige Programm war ein Potpourri aus verschiedenen Mobilitätsformen, öffentlichen Verkehrsangeboten und bewusstseinsbildenden Maßnahmen. Dazu gab es tiefe Einblicke ins Eisenbahnwesen.

Beim ÖAMTC-Fahrradcheck konnte man sein Rad kostenlos auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen und es konnte ein Überschlagssimulator ausprobiert werden. Kinder stellten ihre Geschicklichkeit beim Fahrradparcours unter Beweis. "Riedl's Bike", ein lokaler Radstore, war mit einem Verkaufsstand vertreten und E-Bikes zum Testen wurden vorgeführt. Vertreter von Radland Niederösterreich boten Beratungen zu unterschiedlichen Themen, außerdem gab es die Möglichkeit, Sturzhelme auszuprobieren. Die Energie- und Umweltagentur stellte ein E-Auto zum Testen zur Verfügung und informierte die Gäste zum Thema Elektromobilität.

Eine Pferdekutschenfahrt und ein tolles Kinderprogramm ergänzten das Fest. Die Stadtkapelle Litschau sorgte für Musik und auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Unter dem Slogan "Dampf und Feuer - 122 Jahre Waldviertler Schmalspurbahn" war die Ankunft der Schmalspurbahn und aller Feuerwehrfahrzeuge am Festgelände ein ganz besonderes Highlight.