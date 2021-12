Den Bewohnern der neuen Reihenhausanlage in Waldenstein wurden ihre Schlüssel übergeben.



WALDENSTEIN. Trotz pandemiebedingter Verzögerungen konnte die bereits dritte Reihenhausanlage in Waldenstein soweit fertiggestellt werden, dass ein Bezug noch vor Weihnachten möglich ist. Am 15. Dezember, rund eineinhalb Jahre nach Projektstart, nahmen die neuen Bewohner ihre Schlüssel entgegen.

Die restlichen Außenarbeiten werden je nach Witterung in den nächsten Wochen abgeschlossen. Die Gesamterrichtungskosten betragen rund 1,5 Millionen Euro, mit der Planung war das Architekturbüro Schwingenschlögl aus Gmünd beauftragt.

Hohe Nachfrage nach Wohnraum

Bürgermeister Alois Strondl freut sich, dass gemeinsam mit der WAV (Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel) ein weiterer Ausbauschritt im Siedlungsgebiet möglich war. Die Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde Waldenstein sei nach wie vor hoch.

WAV-Vorstandsmitglied Willibald Grötzl betont die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde hinsichtlich der Projektumsetzung. Und Landesrat Ludwig Schleritzko ist als gebürtiger Waldviertler erfreut, dass in der Region viele Projekte mit der WAV umgesetzt und im Zuge der Wohnbaustrategie des Landes leistbarer Wohnraum in allen Vierteln des Landes geschaffen werden kann.

Moderne Ausstattung

Die neue Reihenhausanlage mit sechs Reihenhäusern bestehend aus drei Doppelhäusern, befindet sich am südlichen Ende der Ortschaft am Rande eines ruhigen Siedlungsgebietes. Die Reihenhäuser verfügen über eine Wohnnutzfläche von je 110 m², bestehen aus Erd- und Obergeschoß und haben Eigengärten. Jedes Haus hat einen Stellplatz im Carport mit angeschlossenem Außenabstellraum und einen zweiten, nicht überdachten Stellplatz. Technisch sind alle Häuser nach dem neuesten Stand ausgestattet - mit kontrollierter Wohnraumlüftung, Fußbodenheizung und eigener Photovoltaikanlage.