Mit der Ausstellung "Lebenszeichen" Warlamis - Grafische Meisterwerke eröffnet das Kunstmuseum Waldviertel am 15. Mai wieder seine Türen.

SCHREMS. Der offizielle Ausstellungsbeginn wäre der 21. März gewesen. Dieser fand nur Online statt, denn in diesen letzten Wochen des allgemeinen Rückzugs startete das Museum intensive Online Aktivitäten. Nun darf das Kunstmuseum Waldviertel wieder ab 15. Mai öffnen. Den Gästen steht viel Bewegungsspielraum zur Verfügung: rund 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, das Museumscafé mit Terrasse und Innenhof und der 10.000 Quadratmeter große Skulpturenpark und der großzügige Museumsshop. Die interessante Jahresausstellung mit dem bezeichnenden Titel „Lebenszeichen“ erfährt gerade in diesen Tagen höchste Aktualität. Bis 10. Jänner 2021 präsentiert die Schau grafische Meisterwerke aus verschiedenen Schaffensperioden des Universalkünstlers Makis Warlamis und lädt zum Mitmachen ein:

Kunst hautnah erleben und mitmachen. Es sind die unmittelbarsten und authentischsten Werke eines Künstlers: die Grafiken, Zeichnungen und Skizzen. Sie zeigen die ganz persönliche Handschrift des Künstlers und lassen das Werden des unverwechselbaren Kunstwerkes am eindrucksvollsten nachvollziehen. Die Jahresausstellung 2020 des Kunstmuseums gibt Einblick in das großartige grafische Werk des 2016 verstorbenen Universalkünstlers Makis Warlamis.

Besucher können selbst mit gestalten

Aufregend und ungewöhnlich inszeniert präsentiert die Schau diese leidenschaftlichen "Lebenszeichen" des Künstler-Architekten auf einem thematisch gegliederten Streifzug durch verschiedene Werkperioden. Die Spuren seines unentwegten Schaffensflusses sind dokumentiert in Skizzen, Ideen, Entwürfen, kleineren Themenzyklen über Landschaften, Natur, Architektur, Menschen, Porträts und in den Skizzenbüchern, die ihn auf allen Wegen und Reisen stets begleiteten. Wer denkt, dass eine Grafik-Ausstellung langweilig sein muss, der kann sich im Kunstmuseum überraschen lassen. Porträtbilder hängen frei im Raum von der Decke, Bilder und Skizzen verwandeln sich in Skulpturen und laden die Besucherinnen und die Besucher ein selbst mitzugestalten. Und das ist auch die Botschaft des Künstlers und der Ausstellung: „Lassen Sie sich von den Werken inspirieren und setzen Sie Ihre persönlichen Lebenszeichen“. Platz dafür gibt es in einem eigenen Raum, der für Ihre Zeichnungen, Skizzen und Lebensspuren zur Verfügung steht. Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen eingeladen!

Skulpturenpark - Park des Staunens

Mit poetischen Texten, rätselhaften steinernen Plätzen und großen Skulpturen trägt auch der faszinierende Skulpturenpark die starken Lebensspuren des Künstlers, die sich in diesem Park des Staunens in ein harmonisches Zusammenspiel mit der stetig wachsenden Natur fügen. Diese Leidenschaft für „die Kunst, die alle Bereiche des Lebens durchdringt und beseelt“ ist im gesamten Areal des Kunstmuseums spürbar und macht es zu einem inspirierenden Gesamtkunstwerk aus Architektur, Natur und Kunst. Selbst in der Produktwelt, die im großen IDEA Museums Shop zu entdecken ist, verschmelzen Ideen, Kunst und Design zu Objekten und Gebrauchsgegenständen, die den Alltag künstlerisch bereichern. Besondere künstlerische Geheimnisse erfährt man bei den Führungen durch den Kurator und im Gespräch mit Heide Warlamis und dem leitenden Künstlerteam. Vorträge, Veranstaltungen und vor allem die professionellen Kreativkurse führen Groß und Klein in die Welt der Kreativität und Kunst ein (ab wann diese wieder abgehalten werden dürfen ist derzeit aber noch offen!!).

Die internationalen Ausstellungen, die das Kunstmuseum laufend realisiert, verbinden diesen außergewöhnlichen Ort im nördlichen Waldviertel mit der großen Welt und schaffen zusätzlich das internationale Flair des Hauses. Es gibt also viel zu entdecken in diesem besonderen Museum…..