255.000,- Euro Fördermittel für Stadtgemeinde Heidenreichstein

26.07.2017, 11:59 Uhr



Feuerwehrhäuser & Straßenbau

Dank des guten Drahtes von Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der Stadtgemeinde Heidenreichstein Fördermittel in der insgesamten Höhe von 255.000 Euro für Feuerwehrhäuser und Straßenbau zugesagt. „Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger“ in unserer Gemeinde, informiert Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger.

Gehweg zum Naturpark

Entlang der Waidhofener Straße sollen ein Gehweg und ein Radweg zum Naturpark entstehen. Da viele Heidenreichsteinerinnen und Heidenreichstein, sowie Schulklassen diesen Weg benutzen, ist diese Anlage eine hervorragende Investition zur Sicherheit der Menschen, aber auch eine wichtige touristische Maßnahme. Der geplante Radweg bildet zukünftig eine Verbindung zum bereits bestehenden Schrammelklang-Radweg und hebt die Bedeutung dieser Radwege.Das Zuhause der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind die 573 Gemeinden – genau dafür setzen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die Volkspartei Heidenreichstein ein.