Feierlichkeiten zu fünf Jahre Sonnenwelt Großschönau waren ein Erfolg

13.09.2018, 20:04 Uhr

Alle Schüler, die ihr Zeugnis mitbrachten, konnten am 1. Ferienwochenende gratis die Sonnenwelt erkunden. Während der Ferien waren alle Kinder eingeladen beim Solarix-Malwettbewerb mitzumachen. Erstmals belohnte am Sunny Friday das Maskottchen Solarix alle Besucher, die mit mindestens einem (sichtbaren) gelben Kleidungsstück kamen mit einem Gratis-Eintritt. Weitere Highlights waren die Kunstausstellung von Renate Amon „Energie in Form und Farben“ und die „süßen Wochenenden“ mit hausgemachten Leckereien.

WAVE Trophy naht

Der nächste Höhepunkt folgt bereits in zwei Wochen: Die Sonnenwelt Großschönau ist Gastgeber der WAVE Trophy, der weltweit größten Elektromobilitäts-Rallye, die durch ganz Österreich tourt und am 27. September zwischen 10 und 12 Uhr bei der Sonnenwelt Station macht. Vorbeischauen lohnt sich!