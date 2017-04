AT

GMÜND. Ein Flohmarkt findet am Sonntag, 21. Mai findet von 8.00 bis 13.00 Uhr in der Feuerwehrzentrale Gmünd (gegenüber des Sole-Felsen-Bades in der Hans-Czettel-Straße 2) statt.



Die Anmeldung dazu ist ab Sonntag, 7. Mai ab 9.00 Uhr möglich. Infos zu Stellplätzen und Standgebühren gibt es unter 02852/83 157. Gruppenreservierungen sind nicht möglich.