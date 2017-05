Janetschek nominiert für EU-Umweltpreis

11.05.2017, 12:33 Uhr

Janetschek did it again: Internationaler Erfolg für die Waldviertler Druckerei in Heidenreichstein.

HEIDENREICHSTEIN. Seit 2005 vergibt die Europäische Kommission alle zwei Jahre den internationalen EMAS Award. Diese höchste Auszeichnung für Betriebe mit Umweltmanagement wurde am 8. Mai in Valletta, Malta, in drei Kategorien verliehen – an kleinere und mittlere Unternehmen, große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.Insgesamt drei österreichische Betriebe wurden nominiert. Bei den öffentlichen Einrichtungen die MA48 der Stadt Wien, die ÖBB in der Kategorie große Unternehmen und für die Kategorie KMU die Druckerei Janetschek. Ausschlaggebend für die Nominierung war das 2014 in der Druckerei Janetschek eingeführte Humusaufbau-Projekt. Die bei der Herstellung von Drucksorten nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Humusaufbau in regionalen Landwirtschaftsflächen gebunden. Janetschek hat das Projekt, welches in der Ökoregion Kaindorf startete, ins Waldviertel geholt und beeindruckt damit seine Kunden, die Landwirte in der Region und auch die Europäische Kommission. Es profitieren Menschen und Umwelt in unserer unmittelbaren Nähe.„Für den ersten Preis hat es dieses Mal nicht gereicht. Aber unter tausenden von europäischen Unternehmen mit Umweltmanagement unter den sechs Nominierten zu sein war ein besonderes Erlebnis.“, freut sich Manfred Ergott, Vertreter von Janetschek, über die Wertschätzung seitens der europäischen Kommission. EU-Umweltkommissar Karmenu Vella überreichte die Nominierten-Trophäe und zeigte sich erfreut über die Vielfalt der Einreichungen.