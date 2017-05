Jennifer Cavanaugh mit Peter Pan-Schuhen beim „Award for the Crazy Shoe 2017 Vienna“

02.05.2017, 13:33 Uhr

Jennifer Cavanaugh aus Gmünd konnte mit ihrem diesjährigen Beitrag, den Peter Pan-Stiefeln, zwar keine Top 3-Platzierung erreichen. Die junge Schuhmacherin aus Gmünd schlüpfte wie im Vorjahr auch heuer wieder in „sehr große Fußstapfen“ und bildete auf ihren Schuhen das „Nimmerland“ von Peter Pan ab – die zwei Kinder der alleinerziehenden Mutter spielten im Schaffensprozess dieser Schuhe übrigens immer wieder mit jenen „Materialien“. Jennifer Cavanaugh bezauberte das Publikum aber nicht nur mit ihren außergewöhnlichen Schuhen, sondern auch mit einer poetischen Inszenierung, in der in Anlehnung an die Peter Pan-Geschichte Feenstaub auf das Publikum rieselte und (Spielzeug-) Kanonen aus Piratenschiffen auf die Jury schossen. ORF-Mitarbeiter Bernhard Fellinger, der den Abend moderierte, spielte auf die nun bereits dritte Teilnahme der Niederösterreicherin bei diesem Wettbewerb an: „Jennifer Cananaugh will die Annemarie Moser-Pröll des Schuhdesigns werden“, sagte er augenzwinkernd.Die Sängerinnen Jazz-Gitti und Niddl, Eiskunstläuferin Claudia Kristofics-Binder und Zauberer Tony Rei votierten als Mitglieder der Prominenten-Jury für ihre Lieblingsschuhe, ebenso wie Innungsmeister Mirko Snajdr, der als Orthopädieschuhmachermeister auch seine Fachkompetenz in die Entscheidung der Jury einfließen ließ. Weitere prominente Gäste beim Galaabend am 27. April in Wien waren die aus „Dancing Stars“ bekannte Tanzschul-Chefin Yvonne Rueff, Burlesque-Kabarettistin Wendy Night.Sie alle hatten die Qual der Wahl, als es darum ging, die besten „Crazy Shoes“ zu bestimmen. Schlussendlich entschieden sie sich für den Herrenschuh „Der Eulenspiegel 2.0“ des Kärntners Bernd Georg Sima. Auf Platz 2 folgte der „Handtaschenschuh“ der Deutschen Alexandra Zapf. Und Platz 3 belegte der Oberösterreicher Michael Schachinger mit seinem Stiefel „Sir Brutus Cephalopoda Teuthida“.