LAbg. Margit Göll: Danke für 1.898 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Gmünd

09.05.2017, 12:08 Uhr

Über 3900 Freiwillige setzen sich neben Job und Familie für unsere Gemeinschaft ein.

BEZIRK. „Einen besonderen Dank möchte ich den über 3900 freiwilligen Feuerwehrmitgliedern im Bezirk Gmünd aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen im Kampf gegen das Feuer, bei Unfällen, Unwettern, Bergungen und vielen weiteren Ereignissen, unter ständiger Bereitschaft, Hilfe leisten und damit oftmals ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen“, so Landtagsabgeordnete Margit Göll. Im Bezirk Gmünd waren die Mitglieder im Vorjahr 1.898 Mal im Einsatz.„Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu sein, heißt aber auch neben dem Job Fahrzeuge zu warten, Schulungen zu besuchen, bei Wettbewerben teilzunehmen, Veranstaltungen zu organisieren und vieles mehr. Damit investieren die Mitglieder ihre kostbare Freizeit für die Gemeinschaft. Darum möchte ich auch einen besonderen Dank an die Familien richten“, so Göll weiter.Am 4. Mai war der Tag des Hl. Florian, der Schutzpatron der Feuerwehren. Ein Tag, der auf die Wichtigkeit unserer Feuerwehren hinweist und ihre Arbeit in den Mittelpunk stellt. „Niederösterreich ist das Land der Freiwilligen. Die Hilfs- und Einsatzbereitschaft, aber auch das Engagement unserer Freiwilligen sind für unsere Gemeinschaft in NÖ unverzichtbar“, so Göll abschließend.