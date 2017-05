NÖAAB-Bezirk Gmünd: „NÖAAB informiert über Förderungen in allen Lebenslagen“

03.05.2017, 12:07 Uhr

Niederösterreich steht bei kleineren und größeren, aber auch bei neuen Herausforderungen immer an der Seite der Menschen. „Andere Zeiten verlangen neue Antworten, daher setzt sich der NÖAAB laufend dafür ein, Förderungen an die Veränderungen unserer Gesellschaft und Arbeitswelt anzupassen“, so LAbg. Margit GöllIn die aktuelle Broschüre wurden auch die neuesten Förderprogramme des Landes aufgenommen, wie zum Beispiel ‚Arbeitswelt 4.0 – Fit für die Zukunft‘, wodurch Umschulungen im Bereich der Digitalisierung gefördert werden. Auch zu Themen wie sicheres Wohnen und Kinderbetreuung gibt es neue Fördermaßnahmen.Die Broschüre „Förderungen Aktuell“ kann auf der Homepage unter www.noeaab.at heruntergeladen, oder direkt im NÖAAB-Büro unter 02742/9020-5000 oder office@noeaab.at kostenlos bestellt werden.