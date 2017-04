Gmünder Altstadtrunde

AT

, 3950 Gmünd AT

Stadtplatz , 3950 Gmünd AT

Gmünd : Stadtplatz |

Ein spezielles Angebot für Touristengruppen ist die geführte Runde durch die Gmünder Altstadt. Treffpunkt für die Führungen, die beim Bürgerservice der Stadtgemeinde Gmünd gebucht werden können, ist der Brunnen am Stadtplatz. Nach einem Besuch des Stadtmuseums im Alten Rathaus, wo man in einer rund 20-minütigen Multimedia-Präsentation die Geschichte der Stadt miterleben kann, geht es zu Fuß über den Stadtplatz, zu den Sgraffitohäusern und in den Schlosspark. Busgruppen haben auch die Möglichkeit eine geführte Stadtrundfahrt zu buchen.



Preis für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahre: € 3,00