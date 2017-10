KURZ und KERNig - ein Appell an die Politik........

05.10.2017, 16:49 Uhr

Jetzt ist es wahrscheinlich oder ziemlich sicher sogar eh schon zu spät - aber es gibt ja auch ein Leben nach der vorgezogenen NR-Wahl am 15. Oktober 2017! Um Sachthemen geht es bei dieser "Wahl-Schlammschlacht" ja schon lange nicht mehr - oberste Priorität ist es, dem "Gegner" eins auszuwischen! Und dafür ist mittlerweile jedes Mittel recht, gegenseitige Schuldzuweisungen, Beschimpfungen, Lügen und Dirty Campaigning stehen an der Tagesordnung. Mit einem Wort, es ist schon sehr grauslich und Jede/r ist wahrscheinlich schon froh, wenn dieser Wahl/Zahltag endlich vorüber ist. Man kann und will es einfach nimmer hören und sehen! Das Wort "fremdschämen" gewinnt wieder sehr an Bedeutung - doch vielleicht besinnen sich unsere Politiker/Innen nach der Wahl und dem "Zustandekommen" einer neuen Regierung ja wieder und es wird dann endlich wieder einmal was Gscheites und Sinnvolles gearbeitet - im Sinne ALLER Wähler und Wählerinnen!!