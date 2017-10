Super Ergebnissen für das Schremser Agility Team in Hagenbrunn

15.10.2017, 19:55 Uhr

Wenig überraschend konnte sich die Schremser Agility-Gruppe auch bei diesem Bewerb hervorragend in Szene setzen und drei Titel mit in die Granitstadt nehmen.Babsi Bozek holte mit Cevin den ÖHU Agility-Staatsmeistertitel in der Klasse AG3 Medium und mit Bonnie in der Klasse AG2 Medium das ÖHU Agility-Championat. ÖHU Agility-Senioren-Staatsmeisterin wurden Anja Lavicka und Kiara in der Klasse AG Senior Large.

Die Gesamtwertung im Detail:Martina Simon mit Carlos - AG1 Small - 5.RangDenise Zwölfer mit Dakota - AG1 Large - 12.RangBabsi Bozek mit Bonnie - AG2 Medium - 1.Rang und ÖHU AGILITY-CHAMPIONMartina Fries mit Billy - AG2 Medium - 4.RangAnja Lavicka mit Flic - AG2 Large - 3.RangBabsi Bozek mit Cevin - AG3 Medium - 1.Rang und ÖHU AGILITY-STAATSMEISTERAnja Lavicka mit Kiara - AG Senior Large - 2.Rang - Vize-ÖHU AGILITY-SENIOREN JAHRESMEISTER