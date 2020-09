Seit 1981 hielt Walter Kraller der Gaaser Möbeltischlerei Mattis die Treue, nun trat er als längstgedienter Mitarbeiter des Unternehmens in den Ruhestand.

In den Anfängen von Krallers 39-jähriger Betriebszugehörigkeit war die Firma Mattis noch eine typische Dorftischlerei. Gefertigt wurden Möbel für alle Räume, Fenster, Böden, Decken oder Beplankungen für Traktoranhänge. Als Mattis Geschäftsverbindungen zu einem spezialisierten Architekten für die Einrichtung von Brokerhaus-Filialen aufbaute, war Kraller jahrelang an globalen Börsenstandorten in Europa, Amerika und Asien im Einsatz.

Zum Abschied dankten ihm Geschäftsführer Marcus Mattis, Senior-Chef Stefan Mattis und Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann Wolfgang Ivancsics. Als Erinnerung erhielt der Neo-Pensionist eine Ehrenurkunde und die Wirtschaftskammer-Mitarbeitermedaille in Gold überreicht.