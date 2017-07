Güssing: Pop, Swing und Jazz auf zwei Harfen

Am Mittwoch, dem am 26. Juli, erklingen auf der Burg Güssing um 19.30 Uhr ungewöhnliche Harfentöne. Sabine James und Jakub Rizman haben als Duo "Crazy Chicken" Pop, Swing, Jazz und französische Chansons im Repertoire. Sabine James singt dazu.Rizman kommt aus der Slowakei und lebt in Italien. Er arbeitete mit dem Symphonieorchester Prag, der Philharmonie Pressburg und der tschechischen Nationaloper, um letztlich der Welt der klassischen Musik den Rücken zuzukehren und Strassenharfenist zu werden. Sein Repertoire basiert auf Popmusik, Swing, Jazz, Hard Rock sowie keltische Musik.

Sabine James ist Güssingerin und lebt in Frankreich. Sie ist Harfenistin und Zirkus- und Cabaret-Artistin sowie Regisseuse für Theaterproduktionen. Ihre One-Woman-Show 'La harpe blanche' war im Winter 2016 im Theatre du Gouvernail in Paris zu sehen und zu hören. James singt französische Chanson, Popmusik und Jazzstandards.