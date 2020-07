HALL (mr). Alljährlich tritt eine bunte Mischung an Esembles bei den Gastgartenkonzerten in Hall auf. Klangstadt Hall vermischt dabei MusikerInnen, die fest verwurzelt in der alpenländischen Tradition sind, mit Grenzgängern der Volksmusik und Gruppen, deren Musik Blüten in die verschiedensten musikalischen Richtungen treibt.

Aufgrund der Corona-Situation fand das Festival diesmal in einer reduzierten Form statt, kürzer als gewöhnlich und ohne das Wandern der Musikgruppen und des Publikums. Auftritte gab es im Restaurant Geisterburg, im Kulturlabor Stromboli und im Rathauscafé von insgesamt sechs Gruppen.