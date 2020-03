RINN (mr). Spaß am Sport und Integration steht bei den 11 Personen, welche die Schneeschmelzgaudi jährlich organiseren an erster Stelle. Ziel ist es Menschen in schwierigen Situationen in ganz Tirol schnell und unbürokratisch zu helfen. Der Verein Snowclan in Zusammenarbeit mit dem SV Rinn und dem Kinderland Rinn lud deshalb zu einem Gleichmäßigkeitsrennen mit anschließender Open Air Party. Der Gesamterlös dieser Veranstaltung kommt bedürftigen Personen in Tirol zu Gute. Auch bei der Party stand die Integration und der Spaß an der Gemeinschaft im Vordergrund. Für Unterhaltung sorgten Marco Spiegl, die Jungen Thierseer und Matty Valentino.