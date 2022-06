Von 9. bis 11. September werden über 300 heimische und internationale Autoren im Rahmen der Literaturtage Sprachsalz in Hall in Tirol vorgestellt. Mit dabei sind Herzensbücher und Nobelpreisträger von morgen.

HALL IN TIROL. Der Eintritt ist frei. Erwartet werden unter anderem die südkoreanische Autorin Kim Hye-Jin, die deutsche Filmemacherin und Schriftstellerin Doris Dörrie sowie der kolumbianische Erzähler Tomás González. Das gesamte Jubiläumsprogramm wird am 25. August 2022 bekannt gegeben. Die Organisatoren Heinz D. Heisl, Magdalena Kauz, Elias Schneitter, Ulrike Wörner, Boris Schön, Max Hafele und Valerie Besl freuen sich, dass nach den digitalen Editionen von Sprachsalz in den letzten beiden Jahren, die Autoren dieses Jahr ihre Werke wieder in Präsenz vorstellen können.

Kammerspiel einer Mutter-Tochter-Beziehung

Erwartet wird Kim Hye-jin, mit „Die Tochter" ist erstmals ein Roman der Südkoreanerin in deutschsprachiger Übersetzung erschienen: In diesem Kammerspiel einer Mutter-Tochter-Beziehung, in dem das traditionelle Weltbild der Mutter durch den queeren Lebensentwurf der Tochter aus den Fugen gerät, erweist sich die 1983 geborene Autorin als stilistisch brillante Chronistin der Gegenwart und ihrer Gesellschaft und wird dafür von Lesern und Kritik gleichermaßen gefeiert.

Reiseeinblicke von Doris Dörrie

Bereits in ihrem Band „Leben, schreiben, atmen – Eine Einladung zum Schreiben" gibt Doris Dörrie Einblicke ins Unterwegssein:



„Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende wahrscheinlich keinen gibt. Schreibend erinnere ich mich an mich selbst. Schreibend erforsche ich die Welt."

In ihrem aktuellen autofiktionalen Text „Die Heldin reist" erzählt die deutsche Filmemacherin und Autorin nun entwaffnend ehrlich, witzig und lebensklug von einer, die auszog, das Fürchten zu verlernen, indem sie in einer Mischung aus Erinnerungen, Reflexionen und Geschichten auf drei Reisen in die USA, nach Japan und Marrakesch zurückblickt.

Literarische Beschreibung des Lebensweges

Auch der kolumbianische Erzähler Tomás González ist in seinem Geschichtenband „Die stachelige Schönheit der Welt" seinem Lebensweg, der ihn aus ökonomischen Gründen von Bogotá in die USA geführt hat, literarisch auf der Spur. In 13 Erzählungen kreist er um das Thema der unangreifbaren Würde des Menschen und spannt einen Bogen zwischen den Zeiten und den Kontinenten:



„González schreibt einen sehr trockenen, aber zugleich unglaublich atmosphärischen Stil. Die Geschichten sind dunkel, aber es ist, als leuchteten sie von innen." (Peter Stamm)

Alle Lesungen und Gespräche im Parkhotel, im Kurhaus und im Medienturm Ablinger.Garber sind auch in diesem Jahr wieder bei freiem Eintritt zu besuchen. Das große Sprachsalz-Fest am Samstagabend bildet den Höhepunkt der Tage.

