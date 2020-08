Wie bereits in den Jahren zuvor, so hielt der rührige Fußballverein aus dem Mittelgbirge auch heuer wieder ein Camp für rund 50 NachwuchskickerInnen ab. „Die steigende Beliebtheit unseres Camps sehen wir zum einen als Bestätigung unserer ganzjährigen Kinder- und Jugendarbeit, zum anderen aber auch als Ausdruck eines steigenden Bedürfnisses nach bewegungsorientierten Freizeitangeboten“, so Obmann Hansi Weisskopf. Er trifft damit genau den Puls der Zeit, denn auch vom Land Tirol und den großen Sportdachverbänden werden ähnliche Konzepte im größeren Stil bereits ins Auge gefasst. Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen wieder mehr in Bewegung zu setzen, sie hinter der Spielekonsole und aus den eigenen vier Wänden herauszuholen und ihnen neben einer sportlichen Betätigung auch ein tolles Gemeinschaftserlebnis zu ermöglichen.

Ein gutes Zusammenspiel ist alles

Beim Fußballcamp in Aldrans war es diesmal so, dass der Verein die Trainer stellte, der Bürgermeister die Verpflegung übernahm und diverse Sponsoren Geld- und Sachmittel zur Verfügung stellten. „Unser ganz besonderer Dank ergeht daher an den ASVÖ Tirol, die Familie Scheiber (Bergbahnen Obergurgl/Hochgurgl), unseren Ausstatter 11 Teamsports und an den Aldranser Bürgermeister Hannes Strobl. Nur durch die Unterstützung unserer Förderer und Sponsoren ist es möglich, jeden Tag - ob Regen, Sturm oder brütende Hitze, im Freien oder in der Halle - von 9 bis 16 Uhr ein umfangreiches Bewegungsangebot zu einem günstigen Preis anzubieten.“ Die Eltern wissen es den Organisatoren zu danken und sind froh, dass ihre Sprösslinge in den Sommerferien zumindest eine Woche lang professionell versorgt und in Bewegung gesetzt werden. „Wir würden gerne mehrere und auch größere Camps anbieten, allerdings würde der Aufwand hierfür vor allem für unsere Trainer zu viel sein, denn auch die möchten mal auf Urlaub fahren“, so Weisskopf. Der Obmann des SV Aldrans könnte dem Gedanken eines gemeindeübergreifenden Trainingscamps durchwegs etwas abgewinnen und freut sich schon aufs nächste Jahr mit einer möglicherweise noch größeren Beteiligung sportbegeisterter Kinder und Jugendlichen.