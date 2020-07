Der Junggründer Dennis Loos hat vor kurzem in Stuttgart den European Speaker Publikumspreis gewonnen. Insgesamt kämpften 22 hochkarätige Speaker um den heiß begehrten Titel.

MILS/STUTTGRART. Beim European Speaker Publikumspreis war in diesem Jahr war auch der Milser Dennis Loos dabei. Top-Experte, Bestseller-Autor und Mitbegründer der Dennis Loos Coaching & Consulting GmbH. Der Jungunternehmer trat unter anderem mit seiner Rede "Mehr Neukunden durch Social Media" an. Mit großem Abstand hat er den European Speaker Publikumspreis gewonnen. Hier wurde vom anwesenden Besuchern über die Vorträge abgestimmt. Dennis Beitrag übertraf an rhetorischer Bilanz, fundierten Fachkenntnis, sowie ausgelöster Begeisterung bei den Zuschauern die Redebeiträge der anderen vortragenden Top-Speakern. „Ich bin wahnsinnig Stolz auf diesen Preis und freue mich sehr, dass ich das Publikum so überzeugen konnte", so Loos. Parallel wurde er von der International Coaching Association ( ICA) als zertifizierter Trainer ausgezeichnet. Hier wurde von einer unabhängiger Prüfungskommission unter anderem die Körpersprache, Stimme, und auch der Inhalt und die Struktur des Beitrags bewertet.

