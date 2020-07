Stromboli-Gastgartenkonzert und Grillen mit Nice Corner Backbones

HALL. Am Freitag den 31. Juli findet um 20 Uhr das fünfte Stromboli-Gastgartenkonzert mit der heimischen Formation Nice Corner Backbones statt. Am Samstag, den 1. August, gibt es eine Soundkillaz-Sommer-Party. Feine Klänge von the Waz exp. während dem Grillen. Dazu noch Barbecue und feine Drinks. Beginn ist um 17 Uhr. Weil die Besucherzahlen stark limitiert sind, wird eine Platzreservierung dringend empfohlen. Damit alle mit dabei sein können, überträgt das Stromboli alle Veranstaltungen im Rahmen des Couchsurfings auch live auf Facebook und www.stromboli.at