Das beliebte Haller Literaturfestival Sprachsalz findet heuer erstmals im Netz statt. Zuschauer können am 11. und 12. September auf Facebook und Youtube live mit dabei sein.

HALL (red). Die 18. Internationalen Haller Literaturtage präsentieren sich in diesem Jahr als digitales und interaktives Festival. Zuschauer können am 11. und 12. September auf Facebook und YouTube live mit dabei sein. Weil heuer nicht sicher war, ob das Reisen in Corona-Zeiten möglich sein würde, hat man sich entschlossen die gesamte Veranstaltung digital ablaufen zu lassen. In diesem Jahr darf man sich auf Ocean Vuong, Friederike Mayröcker, Stewart O'Nan, Annie Proulx, Lawrence Ferlinghetti, Deborah Feldman oder Daniel Kehlmann freuen. Ebenso können Kinder heuer selber Bücher basteln, angeleitet von Christian "Yeti" Beirer, der von der Haller Zentrale aus agieren wird.

Programmablauf

An den zwei Tagen werden jeweils ab 17.00 Uhr moderierte Lesungen und Gespräche live via YouTube und Facebook ausgestrahlt. Die AutorInnen lesen an ihren Wohn- oder Arbeitsorten, SchauspielerInnen besorgen etwaige Übersetzungen aus dem zur Schaltzentrale umfunktionierten Haller Parkhotel. ZuhörerInnen können sich via Chats in die Diskussionen einbringen, darüber hinaus können auch Bücher gewonnen werden. Das Sprachsalz-Mini mit Lesungen und Buchworkshop für Kinder, findet am Samstag ab 14:30 Uhr statt. Bis Sonntagabend, den 13. September, ist der Stream für alle aufrufbar.