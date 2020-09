Derbystimmung vor 250 ZuschauerInnnen beim Mittelgebirgs-Classico mit bengalischem Feuerwerk und einem verdienten Sieg für die Hausherren. Was den Aldransern beim letzten Derby mehr als 90 Minuten lang nicht gelungen ist, das klappte diesmal auf Anhieb. Fünf Minuten nach Spielbeginn erlief sich der Aldranser Usain Bolt Christoph Waldner mit einem Sprint über den halben Platz den Ball, umkurvte elegant Sistrans-Keeper Maximilian Kühnel und netzte unhaltbar zum Führungstreffer für die Hausherren ein. Selbige übernahmen in der Folge immer mehr das Kommando und fuhren einen Angriff um den anderen. Torchancen waren diesmal allerdings Mangelware, dafür war die Effektivität vor dem Tor bei weitem besser als bei der letzten Begegnung. Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Aldranser noch einmal über links, und Denis Stolz zog zur 2:0 Führung für die Hausherren ab. Nach dem Seitenwechsel nahm Aldrans merkbar das Tempo aus der Partie, insbesondere Keeper Rene Gasser wurde zum Mittelpunkt des Aldranser Defensivbollwerks. In der Folge wurde die Partie angesichts des Spielstandes zunehmend ruppiger, für den kurz zuvor eingewechselten Sistranser Tim Zimmermann setztes es nach einer übermotivierten Aktion Gelb-Rot, in Unterzahl konnten die Sistranser keinen wirklichen Druck mehr aufbauen uns ergaben sich am Ende in ihr Schicksal. Nach der legendären Heimniederlage in der letzten Saison gelang den Aldranser diesmal also die Retourkutsche, die beiden Mannschaften fiebern bereits jetzt dem nächsten Classico im Sistranser Waldstadion entgegen.