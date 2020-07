Hut ab vor den Mittelgebirglern, denn die Leistung der Riedmannjungs gegen die favorisierten Zillertaler im Rinner Waldstadion war wirklich erste Sahne! Nach dem souveränen Auswärtsieg in Aschau gingen die Hausherren mit breiter Brust in das Match gegen den Landesligisten und konnten selbiges bis knapp vor Schluss völlig offenhalten. „Mit etwas Glück wäre sogar ein Sieg drinnen gewesen“, trauert Trainer Flo Riedmann dem verpatzten Einzug in die zweiten Hauptrunde des Kerschdorfercups nach.

Ein Spiel dauert 90 Minuten

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit tollem Flügelspiel der Gäste und einer effektiveren Offensive der Hausherren gingen die beiden Mannschaften mit einem gerechten 2:2 in die Kabine. Routinier Michael Platzer und Alex Prosch (Eigentor) waren die Torschützen auf Seiten der SPG. Fünf Minuten nach Wideranpfiff legte Rinn-Tulfes noch einmal nach und ging durch Sebastain Schaltzer in Führung. Der Eintorevorsrpung hielt dann ganze 35 Minuten lang, in dieser Zeit konnte sich Zweiergoalie Hans Strauss wie schon in Hälfte Eins mehrere Male auszeichnen. In Gedanken schon in der Kabine bzw. in der zweiten Cuprunde vergaßen die Riedmannjungs in der Folge aufs Verteidigen und kassierten durch einen Doppelschlag der Gäste aus dem Zillertal fünf bzw. zwei Minuten vor Schluss noch die zwei spielentscheidenden Treffer. „Ein Spiel dauert eben 90 Minuten, und nicht nur 85“, lautete das Resumee von Trainer Flo Riedmann ob des verpassten Sieges. Seine Spieler präsentierten sich mental stark und körperlich gut in Form und lassen für die am 8. August beginnende Meisterschaft in der Gebietsklasse Ost einiges erwarten.