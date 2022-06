Die U 11 des SV Hall machte sich am verlängerten Fronleichnamswochenende auf den Weg zur Champions-Trophy nach Wien. Für dieses internationale Turnier hatten sich die Haller Junglöwen bereits im vergangenen Jahr nach einer Reihe von spannenden Spielen in letzter Minute in Axams qualifiziert. Bereits am selben Abend wurden Pläne geschmiedet und die Reise nach Wien organisiert. Die Unterkunft finanzierten die mitreisenden Eltern, die Kosten des Reisebusses übernahm der SV Hall.

Ein tolles Gemeinschaftserlebnis

In Wien angekommen bezogen die Jungs von Trainer Andre Kircher sofort Quartier, um sich für den ersten Spieltag zu schonen. Das ganze Wochenende ging dann sportlich so richtig die Post ab und am Ende lautete die Bilanz für den SV Hall und seine mitgereisten Fans: Vier Siege und ein Unentschieden aus insgesamt elf Spielen - damit belegten die Haller den 38. Platz. Bei 64 teilnehmenden Mannschaften konnte Trainer Kircher durchaus von einem guten Ergebnis auf der internationalen Bühne sprechen. „Wir sind sehr stolz auf unsere Junglöwen, doch es zählt weniger das Ergebnis, sondern vielmehr der olympische Gedanke“, so der langjährige Nachwuchstrainer. Seine Jungs haben nun den ganzen Sommer über Zeit, sich zu regenerieren und neue Kräfte für den Herbstdurchgang zu sammeln.