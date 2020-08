Am Milser Kunstrasen war am vergangenen Samstag trotz Wind, Regen und Wolkenbruch weder den ZuschauerInnen auf den Rängen noch den Spielern am Platz zu kalt. Mit einem Totalblackout gerieten die Hausherren bereits mit der ersten Aktion der Gäste in Rückstand, gefolgt von einem weiteren schönen Treffer für die Fügener. Inder Folge kämpfte sich Mils zurück ins Spiel, und Doppeltorschütze Martin Angerer bereite in Minute 20 bzw. 27 den Boden für den späteren Erfolg seiner Mannschaft. Doch die Ernüchterung nach dem Ausgleich folgte auf dem Fuß – und zwar jenem von Florian Bischofer, der in Minute 35 aus kurzer Entfernung zum 2:3 für die Gäste einnetzte. Mit diesem Rückstand ging es dann auch in die Pause zur Kabinenpredigt von und mit Andi Graus.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel besserte sich zwar das Wetter, nicht aber die Miene des Langzeittrainers. In einem Wechselbad der Gefühle sah er eine Reihe vergebener Chancen durch seine Mannschaft und auch die Gäste aus dem Zillertal kamen immer wieder gefährlich vors Tor der Milser. Allerdings hellte sich seine Miene nach dem Ausgleichstreffer durch Max Ablinger deutlich auf und nach dem Siegtreffer von Jovan Trailovic sprichwörtlich in letzter Minute überstrahlte sie deutlich jene seines Gegenübers Thomas Luchner. „Hut ab vor der Moral unserer Mannschaft“ hörte man es dann beim Handshake am Platz und auch von den Rängen. Mit diesem Sieg schiebt sich Mils auf Rang Drei der Hypo Tirolliga vor, gleichauf mit dem SV Ebbs und nur einen Punkt Rückstand auf den Völser SV.