Das Prestigematch gegen die 1C-Mannschaft des FC Wacker Innsbruck begann für die top motivierten Aldranser eigentlich recht gut. Christoph Waldner profitierte nach einem scharfen Schuss vom 16er von einem Fehler des Wackergoalies und netzte bereits in Minute 12 sicher zur 1:0 Führung ein. In der Folge verabsäumten es die spielerisch überlegenen Aldranser nachzulegen und so ging es nach 45 Minuten „nur“ mit einem Eintorevorsprung in die Pause.

Die Fitness macht den Unterschied

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren die tonangebende Mannschaft, das erlösende 2:0 wollte aber einfach nicht fallen. Mit der Zeit schwanden dann die Kräfte der Aldranser und der FC Wacker übernahm immer mehr das Ruder. Nach einem 15-minütigem Powerplay gegen eine müde gespielte Aldranser Defensive folgte dann das Unvermeidliche: Wechselspieler Tolga Kesici netzte aus halblinker Position zum Ausgleich ein, gefolgt von einem Treffer durch Alvin Husic und einem Abseitstor durch Reinaldo Silva Ribeiro. Aldrans bäumte sich zwar noch einmal auf, kassierte aber durch Jakob Klieber den endgültigen Todesstoß. „Was uns nach wie vor fehlt, ist ein Knipser, der nicht lang fackelt und das Ding einfach reinmacht“, weiß auch Trainer Benjamin Köstinger. Mit einem komfortablen Zwei- oder Dreitorevorsprung im Rücken hätten seine Jungs auch gegen einen körperlich stark aufspielenden FC Wacker bestehen können. So rutscht der SV Aldrans in der Tabelle der Bezirksliga Ost um zwei Plätze nach hinten, während Wacker sich auf Platz Vier vorschiebt.