Grüner Mobilitätstag

07.05.2017, 17:22 Uhr

Auf Initiative der Grünen Aldrans wurden in Zusammenarbeit mit dem Klimabündnis Tirol die Vorteile einer Ebikenutzung vorgestellt.

„Fahrradfahren ist gesund, spart Geld und schont das Klima“, so lautet die Kurzfassung von Ursula Brandl, Vorsitzende der Grünen Ortsgruppe Aldrans. Sie hatte zusammen mit ihren Gruppenmitgliedern den Mobilitätstag initiiert und im Klimabündnis Tirol einen professionellen Partner gefunden. Letzterer erklärte sich bereit, einen Teil der Kosten für Ebikes und Fachberatung durch einen professionellen Ebiketrainer zu übernehmen. So konnten sich alle interessierten BürgerInnen am vergangenen Samstag am Aldranser Sportplatz einen halben Tag lang persönlich ein Bild vom Ebiking machen und auch selbst ein paar Runden drehen. Nach getaner Arbeit gab es frischgepresste Smoothies zur Erfrischung und jede Menge Infos von Fachmann Christian Covi: „So ein Ebike ist ein günstiges Fortbewegungsmittel und auch für ältere Menschen hier am Land eine gesunde und umweltfreundliche Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Mit einer Reichweite von rund 100 km braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, dass einem auf einer Radtour einmal der Saft ausgeht“, erklärt der Ebiketrainer. „Wenn doch, dann kommt er halt zu uns und bekommt einen grünen Smoothie“, so Ursula Brandl von den Grünen Aldrans mit einem Augenzwinkern.