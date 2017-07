Kommandoübergabe in Absam

19.07.2017, 12:31 Uhr

Brigadier Peter Grünwald führte die 6. Jägerbrigade und das Kommando Gebirgskampf während der letzten sieben Jahre. Während seiner Kommandoführung wurden die Gebirgsjäger, mit Sitz des Kommandos in Absam, u.a. mit der Federführung innerhalb der Mountain Training Initiative beauftragt. Es handelt sich hierbei um eine Ausbildungsplattform, welche die Gebirgsausbildung und Gebirgskampfausbildung der EU- Mitgliedstaaten koordiniert und weiterentwickelt.Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Militär wohnten dem Festakt am Sportplatz der Neuen Mittelschule Absam bei. In den Ansprachen wurden die Wichtigkeit und das Alleinstellungsmerkmal der österreichischen Gebirgsjäger im nationalen und internationalen Vergleich hervorgehoben. Besonders stolz zeigt man sich auf die Vorreiterrolle des Kommando Gebirgskampf im EU-weiten Vergleich.Bundesminister Hans Peter Doskozil nutzte während seiner Ansprache die Gelegenheit und ehrte die beiden Osttiroler Heeresbergführer Oberstabswachtmeister Pichler und Klocker, welche den blinden Bergsteiger Andy Holzer am 21. Mai 2017 auf den Gipfel des Mount Everest führten.OberstdG Wolfgang Weichselberger betonte zusätzlich, dass er bereits feststellen konnte, wie gut sein Kommando mit zivilen Partnern, den Behörden und der Gemeinde Absam vernetzt sei. Er erhofft sich weiterhin sehr gute Zusammenarbeit in diesem sehr wichtigen Bereich und bedankte sich bei Bürgermeister Arno Guggenbichler für die Unterstützung bei der Durchführung der Kommandoübergabe.