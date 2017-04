Spaß mit Pferden steht im Vordergrund

17.04.2017, 17:07 Uhr

Es wurde der 1. Vereinstag des neuen Milser Vereins „BSV FREI-Zeit Pferd“ mit dem Motto „Frühlingspferde“ abgehalten. Eine große Kindergruppe konnte sich am Vormittag beim Basteln, Ostereier färben, Gruppenspiele und Bodenarbeit mit Ponys beweisen.Seit 2014 wird in Mils Reitpädagogik in vielen verschiedenen Formen am Pferdehof Tiefenthaler angeboten. Die Reitpädagogik umfasst die spielerische Begegnung mit dem Pferd in natürlicher Umgebung und bietet ein breites Spektrum an Bewegungsmöglichkeiten "rund um", "auf" und "mit dem Pferd". Sie unterstützt eine positive Entwicklung der kindlichen Motorik und Wahrnehmung. Vor allem werden mit dem Partner Pferd die Sinne und eine gefühlvolle Umgangsart gestärkt.

Der Verein BSV FREI-Zeit Pferd unterstützt keinen Leistungssport, sondern soll allen die Möglichkeit geben die vielfältige Welt der Pferde und das damit verbundenen Bewegungsangebot spielerisch kennen zu lernen.Die Freizeitgestaltung in der Natur, Gruppenspiele, gemeinsames Basteln und Malen sind sehr wichtig für die Teamfähigkeit und die motorische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.Einmal pro Monat werden vom Team des BSV FREI-Zeit Pferd Gruppeneinheiten für Groß und Klein veranstaltet.Authentische Ritter- und Indianerspiele, Steckenpferdturniere, Voltigieren am Holzpferd, alles über verschiedenste Reitweisen, Pferdekunde uvm. und ein gemeinsames Theaterstück werden über das Jahr verteilt angeboten, einstudiert und aufgeführt.Das BSV FREI-Zeit Pferd Team bestehend aus, Obfrau Julia Tiefenthaler (Reitpädagogin und Reitlehrerin nach deutscher FN), Obfrau Stv. Alexandra Isser (Reitpädagogin), Geschäftsführerin Melanie Geißler (Freizeitsportbeauftragte), Ausbildungsbeauftragte Magdalena Müllner (Kindergartenpädagogin und ÜL Voltigieren), Susanne Tschugg (Kreative Leitung) und Patrizia Heisinger (Kindergartenpädagogin) freut sich schon auf den nächsten Vereinstag.www.pferdehof-tiefenthaler.at