Was bisher noch niemand schaffte, gelang dem stärksten Kärntner gestern im Bunkermuseum am Wurzenpass.

WURZENPASS. Der 12. August 2020 war in Andreas Scherers Bunkermuseum am Wurzenpass vorerst ein üblicher Besucher-Tag im Hochsommer. Doch am späten Vormittag wurden die anwesenden Tagesgäste Zeugen eines Weltrekord-Versuches.

Mensch gegen Panzer



Martin Hoi (46) aus St. Veit, der stärkste Mann Kärntens, nahm sich nach einem Familien-Besuch im Bunkermuseum im vergangenen Herbst vor, für seinen 17.Weltrekord-Versuch einen Schützenpanzer allein mit seiner Muskelkraft einige Meter weit zu ziehen. Was alle Experten, aber auch Bunkermuseums-Betreiber Andi Scherer und seine anwesenden Museumsbesucher, für unmöglich gehalten hatten, fand dann schlussendlich doch eindrucksvoll statt.

Nach konzentrierter Mobilisierung seiner gewaltigen Körperkraft und mit Hilfe von Steigeisen an seinen Füßen zog Martin Hoi das zwölf Tonnen schwere Stahl-Monster vor den staunenden Augen seiner beiden Kinder und vor tosend applaudierenden Zuschauern ganze sieben Meter weit durch den Museums-Innenhof. Hoi erschöpft nach dem Versuch: „Noch nie in meinen 26 Jahren Wettkampfgeschichte hat sich ein Fahrzeug so extrem meinen Kräften widersetzt.“

Beeindruckende Chronik



16 Weltrekorde hat der Muskelprotz bereits auf seinem Konto. Ob dieser Kraftakt als sein Siebzehnter anerkannt wird, entscheidet das dafür zuständige Rekord-Institut in Deutschland.

Hoi holte schon einen Heißluftballon vom Himmel geholt und zog Schwerfahrzeuge und Schiffe. Auch das "spielend leichte" Zurückhalten eines 500-PS-starken Formel-1-Autos ist allen Szene-Kennern noch gut in Erinnerung.

Diesmal traf der 180 Kilogramm schwere „Carinthian Steel Man“ tatsächlich erfolgreich auf echten Stahl. Der unterlegene, über 50 Jahre alte Schützenpanzer nahm’s gelassen und kommentarlos hin.