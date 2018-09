Weltweiter Erfolg für das Lesachtaler Brot

22.09.2018, 09:36 Uhr

Internationale Slow-Food-Auszeichnung auf der Messe in Turin für das Lesachtaler Brot.

LESACHTAL/TURIN (jost). Die Fahrt von Liesing im Lesachtal in die italienische Industrie-Metropole Turin hat sich kürzlich gelohnt.Als erstes Kärntner Lebensmittel wird das "Lesachtaler Brot" auf der internationalen Messe "Terra Madre Salone del Gusto" in Turin am 20. September 2018 in das weltweite Register für schützenswerte Lebensmittel "Slow Food Presidio" aufgenommen. Der Lesachtaler Tourismusverbands-Vorsitzender Nikolaus Lanner sowie Hans Unterguggenberger, Obmann der Gemeinschaft Lesachtaler Brot, und die beiden Vorstandsmitglieder Andrea Unterguggenberger und Werner Lexer haben daran teilngenommen.Darüberhinaus hat der Lesachtaler Mediziner Georg Lexer in einem Workshop über die im Lesachtal erzeugten hochwertigen Lebensmittel Brot, Fleisch vom Brillenschaf, Käse aus Heumilch und die Heumilchbutter referiert und bei dieser Gelegenheit auch sein Buch über die Küche und die kulinarischen Erzeugnisse des Landes Kärnten präsentiert.