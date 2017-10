Weitere Riedergarten-Investitionen am Nassfeld

18.10.2017, 05:42 Uhr

NASSFELD (jost). Der Gailtaler Herbert Waldner, Chef der Riedergarten Immobilien Gruppe, hat am Fuße des Gartnerkofels im Zeitraum 2013 bis 2015 das „Alm Resort Nassfeld“ gebaut, das derzeit über 350 Chalet-Betten und 90 Hotelbetten verfügt.Was den erfolgreichen Investor besonders freut, ist die Tatsache, dass bereits im ersten Geschäftsjahr insgesamt 69.000 Bettennächte erzielt werden konnten. Waldner: „Die Kundenzufriedenheit und die Übernachtungszahlen zeigen, dass unser Konzept in die richtige Richtung geht, daher wird das bestehende Alm Resort von 2020 bis 2023 in gleicher Gestaltung und Architektur weiter ausgebaut. Dabei sollen zusätzliche 40 Appartements und 58 Chalets entstehen.Darüberhinaus plant Riedergarten, von 2018 bis 2020 im Nassfeld-Zentralraum, unweit der Madritschenbahn-Talstation, auf einer Fläche von ca 20.000 Quadratmetern, ein weiteres touristisches Herzeige-Projekt zu errichten, nämlich den Bau eines Viersterne-Premium-Hotels mit 45 Hotel-Suiten, 48 Chalets und 77 Appartements (siehe beiliegende Visuallisierung).Die Gesamt-Investitionssumme für die Erweiterung des Alm Resort und für das ProjektPremium-Hotel beziffert der Riedergarten-Chef mit etwa 90 Millionen Euro.Vor dem Hintergrund der geplanten Riedergarten-Investitionen berichtet NLW-Geschäftsführer Christopher Gruber über weitere erfreuliche Investitionen:„Bis zum Saisonbeginn Anfang Dezember werden am Nassfeld insgesamt 19 Millionen Euro für mehr Schneesicherheit, Ski- und Hotelkomfort sowie umfangreiche Erlebnisse investiert.Diese Summe setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Schwerpunkten zusammen: Im Bereich Seilbahnen und Liftanlagen wurde hauptsächlich in Pistenerweiterungen und-verbesserungen sowie in den Ausbau und die Optimierung der Beschneiungsanlagen sowie in neue Pistengeräte investiert. Neu auf den Pisten der „Rudnigsattelbahn“ ist auch eine spezielle Renn- und Trainingspiste, die von den Skiclubs und Vereinen reserviert und für Trainingszwecke genützt werden kann. Bei der Talstation der Kabinenbahn Millennium-Express überrascht ein neues Anfänger-Übungsgelände mit Zauberteppich, Seil-Lift undneuem Skischulgebäude. Für alle Freunde des sanften Wintersports wurde das NordicCompetence Center in Tröpolach, mit beschneiter Loipe und der Laser-BiathlonAnlage, optimiert.Qualitätsinvestitionen und Hotelumbauten garantieren, dass auch die Hotels undBeherbergungsbetriebe höchsten Gästeansprüchen gerecht werden. So wurde dasHotel „Franz Ferdinand“ (vormals „CUBE“), einer Rundum-Erneuerungunterzogen und dabei mit neuen Zimmern, Indoor Playground, Boulder Wand, sowieRestaurant, Bar und Music Club zu einem stylischen Hotel umgebaut. Ebensoüberrascht das „Hotel Wulfenia – adults only“ auf der Sonnenalpe Nassfeld mit neuenAngeboten oder das Hotel Gartnerkofel auf 600 m² mit einem einzigartigen,dreistöckigen Fix & Foxi-Spielehaus, dem ‚Casa Cravallo‘. Erweiterungen vonSonnenterrassen und neue Après-Ski Bars komplettieren die Investitionen desNassfelds und unterstreichen den Nimbus von Fortschrittlichkeit und von dergrößten Sonnenterrasse der Alpen.“