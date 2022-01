In der Wurlitzergasse kam es am Donnerstag, 13. Jänner, zu einem Zwischenfall. Ein 45-jähriger Mann soll einen 42-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

WIEN/HERNALS. Der Tag neigte sich bereits seinem Ende zu, als ein 42-jähriger Mann am späten Donnerstag Nachmittag in der Nähe der Wurlitzergasse im Freien saß und dabei auf etwas aufmerksam wurde. Gegen 17 Uhr bemerkte er einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau.

Zwei Zeuginnen alarmierten die Polizei, die den Tatverdächtigen schließlich festnehmen konnte.

Er beobachtete die Szene und begann sich Gedanken zu machen. Da ihm die Situation Sorgen bereitete, beschloss er auf die Beiden zuzugehen und sie anzusprechen. Das Einschreiten löste bei dem Tatverdächtigen (45 Jahre alt) allerdings keinesfalls Begeisterung aus. Im Gegenteil: Er reagierte aggressiv auf die Intervention und habe damit begonnen, den 42-Jährigen zu bedrohen.

Am Einsatzort festgenommen

So habe sich die Situation immer weiter zugespitzt. Schließlich habe der 45-jährige österreichische Staatsbürger den herbeigeeilten 42-Jährigen gar mit dem Umbringen bedroht. In der Zwischenzeit wurde die Polizei von zwei Zeuginnen des besorgniserregenden Vorfalles verständigt. Die eintreffenden Beamten mussten letztendlich einschreiten und konnten den 45-jährigen Tatverdächtigen am Einsatzort festnehmen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

