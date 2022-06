Am Johannestag, 24. Juni, wurden in Zagging gleich 3 Jubiläen gefeiert.

OBRITZBERG (pa). Zum 1. wurde die Dorfkapelle vor 100 Jahren eingeweiht (am 8. Okt. 1922), zum 2. wurde die Abwasserkläranlage samt Kanal vor 10 Jahren in Betrieb genommen und zum 3. wurde Josef Leeb sen. für seine 37-jährige Tätigkeit als Vorbeter herzlich gedankt.

Der musikalisch durch Julia Völkl, Barbara Diry und Birgit Christian mitgestaltete Gottesdienst in der vollbesetzten Dorfkapelle wurde im Beisein der Gemeindeführung – Bgm. Daniela Engelhart und Vize Franz Hirschböck - von Propst Petrus Stockinger zelebriert, der dabei zum 1. Mal die Kapelle besuchte. Danach erfolgte die Dank-Ansprache durch Anton Kaiblinger an den bisherigen Vorbeter Josef Leeb und die Überreichung eines Bildes der Dorfkapelle Zagging, geschaffen von Michaela Buchinger. Anschließend erfolgte die Einladung durch AWG-Obmann Gerhard Binder zum Dorffest auf den Parkplatz der Weinschenke Gamsjäger, wo es neben allerlei kulinarische Köstlichkeiten auch Steckerlbrot über dem offenen Feuer gab. Zum Abschluss wurde noch ein professionelles "Johannes"-Feuerwerk abgeschossen.