HERZOGENBURG. "Sowieso" von Mark Forster: Mit diesem Song konnte der 20-jährige Marcel Kaiser die Starmania-Jury am vergangenen Freitag von sich überzeugen. Er ist nun mit 32 weiteren Kandidaten im Semifinale (aufgeteilt in zwei Shows mit je 16 Talenten). Die erste Halbfinal-Show findet am kommenden Freitag statt. Wie auch in den Sendungen zuvor gilt: Nur die Hälfte von ihnen kommt in die nächste Runde.

Hier ein Youtube-Video von seinem Auftritt (Quelle: tvthek.orf.at)